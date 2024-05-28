Фонд «Защитники Отечества» в Башкирии отметил годовщину со дня открытия

За это время там приняли более 44 тыс. обращений. Из них почти по всем на сегодняшний день приняты решения. Основные вопросы — это назначение мер поддержки, юридическая и медицинская помощь, получение удостоверения ветерана боевых действий, федеральные и региональные выплаты, связанные с участием в СВО.
Особое внимание Фонд также уделяет реабилитации военнослужащих, особенно тех, кто возвращается с тяжелыми ранениями. В честь годовщины со дня открытия в Фонде «Защитников Отечества» провели приём граждан, родственников военнослужащих, участников специальной военной операции.