Фонд «Защитники Отечества» в Башкирии отметил годовщину со дня открытия

За это время там приняли более 44 тыс. обращений. Из них почти по всем на сегодняшний день приняты решения. Основные вопросы — это назначение мер поддержки, юридическая и медицинская помощь, получение удостоверения ветерана боевых действий, федеральные и региональные выплаты, связанные с участием в СВО.