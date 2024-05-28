В Уфе детский морской центр адмирала Бакаева отметил 50-летие

Болеют морем и лекарства не ищут. Уфимский детский морской центр имени контр-адмирала Михаила Бакаева отметил 50-летие. За эти годы учреждение подготовило более тысячи выпускников. Многие из них стали офицерами ВМФ.

Их всех связывает одна мечта. Разные поколения выпускников детского морского центра, нынешние курсанты и, конечно, ветераны отмечают юбилей. За 50 лет курс ни разу не изменился. Здесь по-прежнему воспитывают патриотов.

В центре дополнительного образования детей учат по военно-патриотическим, социально-гуманитарным, техническим, художественным и спортивным направлениям.

Винер Ягафаров после службы в ВМФ продолжил работу в морском центре. Там он преподаёт два года, занимается патриотическим воспитанием детей. Каждый его ученик участвует в различных мероприятиях и занимает почётные места. Кадеты-старшеклассники уже имеют нагрудные знаки. В честь юбилея Винер Ягафаров продемонстрировал гостям торжества свою работу с курсантами.

Также в центре работает музей боевой славы ВМФ России. Выставка посвящена юнгам Соловецкой школы и участникам Великой Отечественной войны. Там хранятся макеты кораблей российского и зарубежного производства.