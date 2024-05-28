Рок-группа из Башкирии написала песню к 450-летию Уфы

В составе коллектива под названием «Горячий январь» исключительно любители, днём они преподают, лечат, строят, а вот вечером встречаются в творческой мастерской. Новую песню представили пока только узкому кругу поклонников, сейчас идет процесс доработки.

Группа исполнителей «Горячий январь» образовалась два года назад. Среди участников — абсолютно разные по профессии люди. И только любовь к музыке и творчеству объединяет коллектив. К примеру, самый молодой артист — еще студент, начинающий учитель и аккордеонист. Дмитрий Камзин утром на уроках математики объясняет дроби и пропорции, а после обеда пишет песни.

Ильшат Мухаметнуров занимается лечением злокачественных опухолей, причем не только препаратами и специальной терапией, но еще и песнями. Он спас жизни сотен пациентов. Днем онколог, а вечером в рок-группе — соло-гитарист. Путь в музыкальный мир начался с гитары, которую ему подарила мама в 16 лет. А сейчас в рок-группе он «главный».

Виталий Чудинов — майор в отставке. Рядом с ним — лучший друг по кличке Донбасс. Вместе каждый день выходят на прогулки. В группе мужчина играет на бас-гитаре. Музыкой увлекается не больше трех лет. Текст к песне «Город на горе» написал как раз Виталий Чудинов. В ней поют о рабочих буднях, творчестве, жизни, людях, любви. Песня должна дарить слушателям позитивный настрой.