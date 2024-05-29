В Башкирии сигнал пожарного извещателя спас от огня целую семью

Мы все легли спать около 11 часов вечера. Ночью я проснулась от громкого звука и поняла, что сработал пожарный извещатель. Потом почувствовала запах дыма. Все, кто был в доме, тоже проснулись, и мы сразу вышли на улицу. Уже там я поняла, что горение началось с веранды, где были установлены бойлер и электрический обогреватель. Всех нас могло уже не быть, это страшно! Внуки позвонили пожарным, и через несколько минут они приехали и все потушили.

хозяйка дома