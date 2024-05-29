В Башкирии сигнал пожарного извещателя спас от огня целую семью

Минувшей ночью в селе Яшерганово в Стерлибашевском районе сигнал пожарного извещателя уберег от огня троих несовершеннолетних детей и троих взрослых. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по республике.
Загорелась веранда жилого дома. В это время внутри все уже спали: сама хозяйка, ее сын с супругой и их трое детей 10, 11 и 16 лет.
Предварительная версия причины пожара – аварийный режим работы электрической сети из-за короткого замыкания.
Фото: пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии