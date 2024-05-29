В Башкирии сигнал пожарного извещателя спас от огня целую семью

Минувшей ночью в селе Яшерганово в Стерлибашевском районе сигнал пожарного извещателя уберег от огня троих несовершеннолетних детей и троих взрослых. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по республике.  

Фото №1 - В Башкирии сигнал пожарного извещателя спас от огня целую семью

Загорелась веранда жилого дома. В это время внутри все уже спали: сама хозяйка, ее сын с супругой и их трое детей 10, 11 и 16 лет.  

Мы все легли спать около 11 часов вечера. Ночью я проснулась от громкого звука и поняла, что сработал пожарный извещатель. Потом почувствовала запах дыма. Все, кто был в доме, тоже проснулись, и мы сразу вышли на улицу. Уже там я поняла, что горение началось с веранды, где были установлены бойлер и электрический обогреватель. Всех нас могло уже не быть, это страшно! Внуки позвонили пожарным, и через несколько минут они приехали и все потушили.

хозяйка дома

Предварительная версия причины пожара – аварийный режим работы электрической сети из-за короткого замыкания.

Фото: пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии

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