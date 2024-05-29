В Уфе состоится традиционный День 1000 велосипедистов

2 июня в Уфе состоится День 1000 велосипедистов. В связи с проведением масштабного мероприятия будут перекрыты дороги.
С 18:00 1 июня до 18:00 2 июня для проезда будет закрыта улица Заки Валиди от улицы Генерал-губернатора Перовского до улицы Мажита Гафури.
2 июня с 06:00 до 11:30 перекроют проспект Октября от Северного до Южного проезда, с 07:00 до 11:30 – от Южного до Северного проезда, далее с 09:00 до 13:00 будет перекрыто движение по следующим маршрутам:
- проспект Октября (от Северного проезда до 50-летия Октября);
- 50-летия Октября (от проспекта Октября до улицы Цюрупы);
- улица Цюрупы (от улицы 50-летия Октября до улицы Пушкина);
- улица Заки Валиди (от улицы Цюрупы до улицы Мажита Гафури)
В администрации Уфы просят заранее планировать маршрут движения.