Следком Башкирии заинтересовался гибелью мужчины на гидроцикле

В настоящее время следователи проводят доследственную проверку для установления причин и обстоятельств гибели мужчины на гидроцикле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии.

Фото №1 - Следком Башкирии заинтересовался гибелью мужчины на гидроцикле

По предварительной версии, накануне вечером двое мужчин и ребенок катались на гидроскутерах по реке Деме в районе села Юматово. Впереди всех ехал 55-летний мужчина. Проезжая понтонную переправу, отдыхающий налетел на металлический трос, который удерживал понтонный мост, получил смертельную травму головы и погиб.    

Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

пресс-служба СУ СКР по Башкирии

Фото: пресс-служба СУ СКР по РБ

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