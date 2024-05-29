Следком Башкирии заинтересовался гибелью мужчины на гидроцикле

В настоящее время следователи проводят доследственную проверку для установления причин и обстоятельств гибели мужчины на гидроцикле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии.

По предварительной версии, накануне вечером двое мужчин и ребенок катались на гидроскутерах по реке Деме в районе села Юматово. Впереди всех ехал 55-летний мужчина. Проезжая понтонную переправу, отдыхающий налетел на металлический трос, который удерживал понтонный мост, получил смертельную травму головы и погиб.