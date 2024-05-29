В Ишимбайском районе сельхозпредприятие развивается благодаря господдержке

В прошлом году на развитие предпринимательства в республике направили более 1 млрд рублей. Господдержку на сумму 12 миллионов рублей получило сельхозпредприятие «Победа» из Ишимбайского района.

Сейчас и не скажешь, что эта зелень на площади более двух тысяч гектаров желтела на глазах. Все из-за заморозков. Пережила их озимая пшеница трижды – благодаря своевременной подкормке минеральными удобрениями.

В Ишимбайском районе насчитывается более 80 хозяйств, самым большим из которых является «Победа». В этом году посевную площадь хозяйство довело до десяти тысяч гектаров. Сельхозтехнику тоже постоянно обновляют. Только с января закупили новые трактора, комбайны-агрегаты на 80 миллионов рублей. Трудовой путь этой техники в хозяйстве начался весной. Но отзывы о ней уже хорошие. Как говорят механизаторы, работает эффективно. На новом тракторе посеяли подсолнух и кукурузу.

Предприятием более 20 лет руководит Геннадий Лейтер. За это время он вывел хозяйство на передовые позиции в области животноводства и растениеводства. Не без помощи государственной поддержки. В этом году отремонтируют три новых склада для хранения зерна. Сейчас на участке организованы строительные работы.

Геннадий Лейтер активно помогает не только работникам хозяйства, но и местным жителям. В селе Петровское работает детский дом, участковая больница, школа и дом культуры. С началом спецоперации участвует в формировании гуманитарных обозов. Дроны, автомобили, квадроциклы, продукты, лекарства – в общей сложности объем оказанной помощи достиг семи миллионов рублей.