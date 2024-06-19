В Башкирии бизнесмены расширяют бизнес благодаря господдержке

В Баймакском районе восемь предпринимателей благодаря адресной социальной помощи открыли или расширили свой бизнес. В том числе Амина Каримова, которая организовала пошив одежды.

Два высших образования помогли организовать бизнес. С адресной социальной помощью ей удалось материально его укрепить: приобрести электрические ножницы, парогенератор, специализированные швейные машинки. Теперь у бизнесвумен есть возможность изготавливать юрты, шить из трикотажных тканей и без проблем пришивать орнаменты.