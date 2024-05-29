В Москве наградили ликвидаторов аварии на УНПЗ в 1991 году

В Москве наградили участников-ликвидаторов аварии на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе в 1991 году. Церемония прошла в Полномочном представительстве республики. Восемь человек были удостоены ордена генерала Шаймуратова. Также ликвидаторов наградили ведомственными медалями.

Осенью 91-го года столица республики была на грани крупной техногенной катастрофы. На Уфимском нефтеперерабатывающем заводе накренилась 150-метровая труба. И над взрывоопасным производством ароматических углеводородов навис обломок конструкции весом в 700 тонн. Если бы она упала, Уфе грозило бы 9-балльное землетрясение, загрязнение химикатами и масштабный пожар.

Тяжелая задача была поставлена перед спасателями. Невзирая на опасность и сильный ветер, сотрудникам Госкомитета по ЧС при участии спелеологов, альпинистов и специалистов-взрывотехников со всей страны удалось поднять и закрепить на трубе 350 кг взрывчатки. И впервые в мировой истории был произведен направленный высотный взрыв на трубе.