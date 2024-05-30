Летевший из Иркутска в Уфу пассажир устроит дебош на борту

Специалисты отдела дознания Уфимского линейного управления МВД России на транспорте завершили предварительное расследование уголовного дела о нарушении общественного порядка на воздушном транспорте.

Фото №1 - Летевший из Иркутска в Уфу пассажир устроит дебош на борту

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 29 марта во время перелета из Иркутска в Уфу житель Башкирии, 1981 года рождения, был сильно пьян, нецензурно выражался и устроил драку с пассажирами. Кроме того, он не давал прохода бортпроводницам и попытался попасть в кабину пилота.  

Он хватал стюардесс за части тела, пытался гладить по ногам, даже упал на одну из них. Вел себя аморально, выражался нецензурно. Когда ему делали замечание, дебошир только смеялся. Он был настолько пьян, что даже не помнит, что летел в Уфу.

Очевидец

Летевшие в Уфу пассажиры пытались успокоить дебошира и скрепили ему руки пластиковыми пломбами. Однако он порвал крепления и продолжал скандалить.

Как только самолет приземлился в уфимском аэропорту, хулигана доставили в отдел полиции, составили административный протокол и возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».

Фото: Уфимское линейное управление МВД России на транспорте

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