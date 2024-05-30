Летевший из Иркутска в Уфу пассажир устроит дебош на борту

Он хватал стюардесс за части тела, пытался гладить по ногам, даже упал на одну из них. Вел себя аморально, выражался нецензурно. Когда ему делали замечание, дебошир только смеялся. Он был настолько пьян, что даже не помнит, что летел в Уфу.

Очевидец