Летевший из Иркутска в Уфу пассажир устроит дебош на борту

Специалисты отдела дознания Уфимского линейного управления МВД России на транспорте завершили предварительное расследование уголовного дела о нарушении общественного порядка на воздушном транспорте.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, 29 марта во время перелета из Иркутска в Уфу житель Башкирии, 1981 года рождения, был сильно пьян, нецензурно выражался и устроил драку с пассажирами. Кроме того, он не давал прохода бортпроводницам и попытался попасть в кабину пилота.
Летевшие в Уфу пассажиры пытались успокоить дебошира и скрепили ему руки пластиковыми пломбами. Однако он порвал крепления и продолжал скандалить.
Как только самолет приземлился в уфимском аэропорту, хулигана доставили в отдел полиции, составили административный протокол и возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».
Фото: Уфимское линейное управление МВД России на транспорте