Глава МВД России наградил мальчика из Башкирии за спасение сестры

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев накануне Дня защиты детей вручил награды юным гражданам, которые отличились при пресечении правонарушений.
Среди награжденных оказался 11-летний Аслан К. из Стерлитамака. Мальчик спас от злоумышленника сестрёнку-первоклассницу. Он заметил, что девочку схватил за руку неизвестный мужчина и попытался увести. Мальчик отбил сестрёнку, несмотря на то, что силы были неравны.
Вернувшись домой, ребята рассказали о случившемся родителям. Семья обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемым в несостоявшемся похищении оказался 18-летний местный житель.
Министр внутренних дел вручил Аслану почётную грамоту и пожелал отличной учёбы, успехов в достижении поставленных целей и побед.
Фото: МВД РФ.