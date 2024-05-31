Глава МВД России наградил мальчика из Башкирии за спасение сестры

Среди награжденных оказался 11-летний Аслан К. из Стерлитамака. Мальчик спас от злоумышленника сестрёнку-первоклассницу. Он заметил, что девочку схватил за руку неизвестный мужчина и попытался увести. Мальчик отбил сестрёнку, несмотря на то, что силы были неравны.