В Башкирии собака-спасатель Торин отмечает юбилей

В Башкирии легендарная собака-спасатель Торин отмечает 10-летие. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС.

Фото №1 - В Башкирии собака-спасатель Торин отмечает юбилей

На работу в службу спасения пёс поступил с хозяйкой почти 9 лет назад. Торин участвовал во многих спасательных мероприятиях. В том числе, пёс активно помогал после землетрясения в Турции.

За свои 10 лет Торин успел не только поработать спасателем, но и поучаствовать и выиграть на соревнованиях различного ранга по послушанию, фризби и, конечно, поиску людей, побывать на различных съемках передач, клипов и видеороликов, поучаствовать в выставках и конференциях.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти