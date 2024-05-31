В Башкирии собака-спасатель Торин отмечает юбилей

В Башкирии легендарная собака-спасатель Торин отмечает 10-летие. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС.
На работу в службу спасения пёс поступил с хозяйкой почти 9 лет назад. Торин участвовал во многих спасательных мероприятиях. В том числе, пёс активно помогал после землетрясения в Турции.
За свои 10 лет Торин успел не только поработать спасателем, но и поучаствовать и выиграть на соревнованиях различного ранга по послушанию, фризби и, конечно, поиску людей, побывать на различных съемках передач, клипов и видеороликов, поучаствовать в выставках и конференциях.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.