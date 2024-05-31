В Башкирии собака-спасатель Торин отмечает юбилей

За свои 10 лет Торин успел не только поработать спасателем, но и поучаствовать и выиграть на соревнованиях различного ранга по послушанию, фризби и, конечно, поиску людей, побывать на различных съемках передач, клипов и видеороликов, поучаствовать в выставках и конференциях.