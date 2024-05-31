Глава МВД России наградил мальчика из Башкирии, спасшего сестру от похитителя

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил Аслана Калямова из Стерлитамака почетной грамотой ведомства и вручил подарки. Церемония чествования юных героев страны прошла в онлайн-режиме. Глава МВД России поблагодарил ребят и отметил их храбрые поступки.

Напомним, 5 февраля этого года 11-летний Аслан Калямов возвращался с младшей сестрой из школы. В этот момент сзади подошел мужчина в балаклаве, схватил девочку и попытался увести с собой. Аслан бросился защищать сестренку, выдергивать её из рук злоумышленника и кричать. Преступник убежал, но вскоре был задержан.