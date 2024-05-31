В Уфе обсудили проблемы хайпа в информпространстве

Почему рядовая, на первый взгляд, тема неожиданно появляется в информационном пространстве и становится обсуждением большого количества людей? Об этой ситуации поговорили в уфимском информационном агентстве «Башинформ». На круглом столе обсуждали увеличение влияния СМИ на мировые политические процессы. Эксперты отметили, что хайп-технологии несут наибольшую угрозу именно сфере политики.
Участники дискуссии поделились своими мнениями, идеями и накопленным опытом. Они подчеркнули, что тема мероприятия актуальна и требует особого внимания.