В Уфе обсудили проблемы хайпа в информпространстве

Тема, конечно, актуальна для всех регионов России, в том числе и для нашей республики, поскольку в сети Интернет регулярно всплывают какие-то темы, которые, по сути дела, сами по себе ничего не значат, но они раскручиваются. Соответственно, захватывают общественное пространство, люди начинают обсуждать. В некоторых случаях это действительно имеет под собой основу, и органы власти должны прислушиваться и принимать определенные меры, чтобы исключить такие факты.

Владимир Нагорный, председатель комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан