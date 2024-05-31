В Уфе обсудили проблемы хайпа в информпространстве

Почему рядовая, на первый взгляд, тема неожиданно появляется в информационном пространстве и становится обсуждением большого количества людей? Об этой ситуации поговорили в уфимском информационном агентстве «Башинформ». На круглом столе обсуждали увеличение влияния СМИ на мировые политические процессы. Эксперты отметили, что хайп-технологии несут наибольшую угрозу именно сфере политики.

Во время того, когда политтехнологи используют хайп-технологии, запускаются три процесса: давление на общество, лоббирование конкретных политических интересов и формирование политических трендов. Поэтому когда мы говорим о политизации информационных сюжетов, то здесь нужно быть очень осторожным.

Артур Сулейманов, эксперт-аналитик центра геополитических исследований «Берлек-Единство»

Участники дискуссии поделились своими мнениями, идеями и накопленным опытом. Они подчеркнули, что тема мероприятия актуальна и требует особого внимания.

Безусловно и к сожалению, терроризм сейчас присутствует в разных формах. Мы видим обстрелы в физическом поле, но есть такая же деятельность в поле информационном. И законодатели дали этому оценку, называя это «фейком», введя соответствующие наказания.

Николай Стариков, российский общественный и политический деятель, писатель, публицист

Тема, конечно, актуальна для всех регионов России, в том числе и для нашей республики, поскольку в сети Интернет регулярно всплывают какие-то темы, которые, по сути дела, сами по себе ничего не значат, но они раскручиваются. Соответственно, захватывают общественное пространство, люди начинают обсуждать. В некоторых случаях это действительно имеет под собой основу, и органы власти должны прислушиваться и принимать определенные меры, чтобы исключить такие факты.

Владимир Нагорный, председатель комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан
Уфимская волна
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