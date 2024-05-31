Сотрудники радио «Юлдаш» приобрели квадрокоптер для коллеги-бойца СВО

Сотрудники радиостанции «Юлдаш» приобрели квадрокоптер для нашего коллеги, который сейчас находится в зоне СВО. Месяц назад начальник отдела новостей Зухра Арсаева выступила с инициативой приобрести дрон для бойца с позывным «Журналист».

Сотрудники радио с помощью всех неравнодушных собрали необходимую сумму – 250 тысяч рублей. Дрон передали советнику главы республики по взаимодействию с военнослужащими Алику Камалетдинову, который в ближайшее время отправится на территорию спецоперации и передаст квадрокоптер нашему коллеге, который служит в полку «Башкортостан».