В Уфе впервые пройдет VK Fest

На сцене в парке «Ватан» выступят группа «Звери», Cream Soda, Хаски, Клава Кока, Ольга Бузова и другие звёзды. Музыкальная составляющая — это лишь одна из частей фестиваля. Гости также смогут пообщаться с известными блогерами и интересными спикерами. Среди них комик Нурлан Сабуров, Дима Масленников, певица Катя Адушкина.

Гости VK Fest смогут взять у знаменитостей автографы. На площадке будут работать различные зоны. Здесь можно будет поучаствовать в викторинах, мастер-классах, танцевальных батлах, проверить себя на тропе препятствий, поиграть в настолки и VR-игры. И даже, возможно, найти свою вторую половинку. И даже это ещё не всё.