Жителям Башкирии напомнили про комендантский час для несовершеннолетних

Согласно закону «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан» установлено ограничение пребывания на улице и других общественных местах несовершеннолетних граждан в ночное время. «Ночным временем» в летний период (с 1 мая по 30 сентября) считается время с 23:00 до 06:00. В этот период не допускается нахождение несовершеннолетних граждан, не достигших возраста 17 лет, в общественных местах без сопровождения родителей или их законных представителей.