Жителям Башкирии напомнили про комендантский час для несовершеннолетних

В Башкирии действует комендантский час для несовершеннолетних. О тихих часах для детей напомнили в связи с летними каникулами.
Согласно закону «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан» установлено ограничение пребывания на улице и других общественных местах несовершеннолетних граждан в ночное время. «Ночным временем» в летний период (с 1 мая по 30 сентября) считается время с 23:00 до 06:00. В этот период не допускается нахождение несовершеннолетних граждан, не достигших возраста 17 лет, в общественных местах без сопровождения родителей или их законных представителей.
Общественным местом считаются улицы, стадионы, площади, детские и спортивные площадки, пляжи, скверы, дворы и места общего пользования в многоквартирных домах, общественный транспорт, территории и помещения вокзалов, речные порты, аэропорты, интернет-кафе.
Если несовершеннолетний будет задержан сотрудниками полиции, к административной ответственности будут привлечены его родители или лица их заменяющие. Должностными лицами на родителя или законного представителя составляется административный протокол, который направляется в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства, для его рассмотрения.