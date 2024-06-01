В Башкирии лагерь «Орлёнок» принял первую смену детей

За три месяца должны отдохнуть около 500 тыс. школьников. В Башкортостане сегодня стартовала летняя оздоровительная кампания. Свои двери распахнул и детский лагерь «Орлёнок» в Илишевском районе. В первый же день лета туда заехали более 200 школьников.

Со стартом летней оздоровительной кампании в Илишевском районе тянуть не стали. Двери детского лагеря «Орлёнок» распахнулись в 8:00. С самого утра родители начали привозить на отдых своих детей. Ближайшие три недели здесь проведет и Аиша Баянова. Ученица 7-го класса и юная жительница близлежащей деревни Ашманово приезжает в этот лагерь во второй раз. Девочка уверена, что ей вновь всё понравится.

Скучать точно не придется, говорят вожатые. А их здесь 14 человек — по двое на каждый отряд. Программа первой оздоровительной смены очень насыщенная. Расписан практически каждый день.

Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» рассчитан на 330 детей. Отдыхать здесь будут дети не только из Илишевского района, но и других уголков республики. Приезжают также из других регионов России. В первую смену планируется заезд 20 школьников из Югры. Большое число желающих попасть в этот лагерь обусловлено прежде всего созданными здесь условиями.