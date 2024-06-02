В Уфе начался очередной этап ремонта Демского шоссе

В Уфе начался очередной этап ремонта одной из ключевых магистралей столицы — Демского шоссе. 1 и 2 июня работы проводят на двухкилометровом участке от Флотского переулка до моста через реку Дёму. В течение двух дней подрядная организация планирует выполнить фрезерование старого покрытия, обновить асфальтобетонное полотно.

Также на шоссе планируется нанести разметку термопластиком. Дорожники выполняют работы в выходные, когда движение по этой дороге менее загружено. Во время ремонта организовали реверсивное движение по встречной полосе.