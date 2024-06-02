В Уфе начался очередной этап ремонта Демского шоссе

В Уфе начался очередной этап ремонта одной из ключевых магистралей столицы — Демского шоссе. 1 и 2 июня работы проводят на двухкилометровом участке от Флотского переулка до моста через реку Дёму. В течение двух дней подрядная организация планирует выполнить фрезерование старого покрытия, обновить асфальтобетонное полотно.
Также на шоссе планируется нанести разметку термопластиком. Дорожники выполняют работы в выходные, когда движение по этой дороге менее загружено. Во время ремонта организовали реверсивное движение по встречной полосе.
Завершить работы намерены до вечера воскресенья. Объехать участки магистрали водители также могут по альтернативным дорогам: по трассе М-5 «Урал» или через развязку возле ТЦ «Мега».