Из Уфы в зону СВО проводили очередную группу военнослужащих после отпуска

В Уфе состоялась церемония отправки бойцов в зону СВО после двухнедельного отдыха. Бойцов провожали родные и близкие. Напутствие одно: вернуться живыми и невредимыми и с победой. Эти 14 дней солдаты провели с семьей, решали бытовые вопросы, увиделись с родственниками и теперь с новыми силами возвращаются в строй.
С собой солдаты везут сослуживцам гостинцы и предметы первой необходимости. Кроме того, они забрали флагшток с флагом Башкортостана как символ поддержки земляков. До подразделений бойцы доедут на автобусах, предоставленных руководством республики.