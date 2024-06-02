В лесу Башкирии обнаружили таинственные могилы

В Башкирии нашли таинственные могилы. Находку обнаружили краеведы Салаватского района и посёлка Кропачево.

Фото №1 - В лесу Башкирии обнаружили таинственные могилы

Как сообщает газета «На земле Салавата», в лесу были найдены две таинственные могилы с надгробными памятниками. На них почти стёрлись фамилии усопших. Выяснилось, что это остатки заброшенного кладбища деревни Мураткино, которая исчезла ещё в прошлом веке.

Место захоронения было обнаружено только с третьей попытки. Двухдневные самостоятельные результатов не дали. Только после общения с жителями деревни Яхъя удалось узнать координаты кладбища.

Фото: «На земле Салавата».

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