В лесу Башкирии обнаружили таинственные могилы

Как сообщает газета «На земле Салавата», в лесу были найдены две таинственные могилы с надгробными памятниками. На них почти стёрлись фамилии усопших. Выяснилось, что это остатки заброшенного кладбища деревни Мураткино, которая исчезла ещё в прошлом веке.