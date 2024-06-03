В компании «Транснефть – Урал» прошел конкурс профмастерства

В акционерном обществе «Транснефть – Урал» подвели итоги конкурса профессионального мастерства. О соревновании лучших работников – в нашем репортаже.
Престиж рабочих профессий, их важность и значимость в «Транснефти» подчеркивали всегда. И более чем 20-летний опыт проведения конкурса «Лучший по профессии» – хорошее тому подтверждение. На этой неделе представители всех филиалов акционерного общества «Транснефть – Урал» встретились в Уфимском районе, чтобы определить лучших в 14 основных рабочих профессиях. Участники конкурса – представители разных профессий.
Условия конкурса максимально приближены к реальности: участники выполняют те же самые задания, с которыми сталкиваются в повседневной работе. Используют хорошо знакомое им оборудование, демонстрируют знание нормативной документации, требований охраны труда и умение оказывать первую помощь. Это позволяет свести к минимуму фактор удачи и оценить именно профессиональное мастерство каждого. За ходом соревнования внимательно следит комиссия из специалистов и руководителей. Конкурс рабочих профессий проводится с 2001 года и за это время претерпел большие изменения. Стали более разнообразными задания, почти вдвое увеличился охват участников. Но главная задача конкурса не меняется и по-прежнему актуальна.
Конкурсанты такую возможность проявить себя оценивают по достоинству.
В программу конкурса вошли и соревнования среди охранников-проводников служебных собак. Аналогов этим состязаниям нет ни в одной из организаций «Транснефти».
По итогам конкурса больше всего призовых мест заняли представители Туймазинского нефтепроводного управления, которые получили переходящий кубок. А впереди у победителей главное испытание: через два месяца им предстоит состязаться со своими коллегами из других организаций компании «Транснефть» в финальном туре конкурса, который состоится в Самаре.