В компании «Транснефть – Урал» прошел конкурс профмастерства

В акционерном обществе «Транснефть – Урал» подвели итоги конкурса профессионального мастерства. О соревновании лучших работников – в нашем репортаже.

Престиж рабочих профессий, их важность и значимость в «Транснефти» подчеркивали всегда. И более чем 20-летний опыт проведения конкурса «Лучший по профессии» – хорошее тому подтверждение. На этой неделе представители всех филиалов акционерного общества «Транснефть – Урал» встретились в Уфимском районе, чтобы определить лучших в 14 основных рабочих профессиях. Участники конкурса – представители разных профессий.

Условия конкурса максимально приближены к реальности: участники выполняют те же самые задания, с которыми сталкиваются в повседневной работе. Используют хорошо знакомое им оборудование, демонстрируют знание нормативной документации, требований охраны труда и умение оказывать первую помощь. Это позволяет свести к минимуму фактор удачи и оценить именно профессиональное мастерство каждого. За ходом соревнования внимательно следит комиссия из специалистов и руководителей. Конкурс рабочих профессий проводится с 2001 года и за это время претерпел большие изменения. Стали более разнообразными задания, почти вдвое увеличился охват участников. Но главная задача конкурса не меняется и по-прежнему актуальна.

Самая важная цель… Их, наверное, несколько. Одна из них для конкурсантов – показать себя, показать свое умение и доказать всем, что он является лучшим. Руслан Сибогатов, начальник товарно-транспортного отдела по учету нефти АО «Транснефть – Урал», член жюри конкурса

Главная цель конкурса – выявить наиболее профессиональных, опытных, перспективных участников. Чтобы дать молодым специалистам шанс показать, на что они способны, чтобы развили свое мастерство. Ильшат Хайруллин, замначальника отдела главного механика АО «Транснефть – Урал», член жюри конкурса

Конкурсанты такую возможность проявить себя оценивают по достоинству.

Испытываешь себя, какие-то новые эмоции, новые знания от других участников конкурса. Волнение все равно присутствует какое-то. Хочешь показать себя. Поддерживают члены комиссии, и это тоже помогает. Ты чувствуешь, что тебя хотят видеть дальше. Эльвина Калимуллина, оператор товарный по нефтепродуктам, победительница конкурса

Для меня конкурс дает очень многое. Во-первых, в профессиональном плане развития, обмена опытом с другими конкурсантами, узнавать что-то новое, работать на новом оборудовании. Максим Пономарев, оператор нефтепродуктоперекачивающей станции, победитель конкурса

В программу конкурса вошли и соревнования среди охранников-проводников служебных собак. Аналогов этим состязаниям нет ни в одной из организаций «Транснефти».