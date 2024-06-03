В Уфе открыли второй корпус лагеря «Чайка»

В Уфе в День защиты детей в оздоровительном лагере «Чайка» состоялось открытие второго быстровозводимого жилого корпуса, который рассчитан на 49 мест. Здание построено в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» госпрограммы «Развитие образования».

Строительство стало возможным благодаря совместному финансированию из федерального, республиканского и городского бюджетов. С началом лагерной смены в новый корпус уже заселились дети. Оба корпуса возведены по современным технологиям быстрого строительства, отвечающим высоким стандартам надежности и безопасности. С учетом комфорта и эстетичности обустроена и прилегающая территория.