В Уфе реабилитационный центр для детей с ОВЗ отметил 20-летие

В Уфе реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья отметил свое 20-летие. Юбилей прошел в кругу юных пациентов и был приурочен к Международному дню защиты детей.

На праздник пришли более 200 детей и их родителей. Их поздравил федеральный инспектор по республике Алексей Касьянов. На мероприятии прошли мастер-классы. Девочек обучали шитью, парикмахерскому искусству, бисероплетению, мальчиков – технике прыжков на батуте. На главной сцене прошла большая концертная программа. А в завершение дети получили подарки.