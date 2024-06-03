Боец СВО из Башкирии прибыл с передовой на выписку новорожденной дочки

Участник специальной военной операции из Башкирии с позывным «Волк» впервые стал папой. По словам главы администрации Мечетлинского района Аниса Асадуллина, на выписку своего первенца мужчина отправился в роддом прямо с передовой.

Пара назвала дочку Амалией, а на днях в мечети был проведен обряд имянаречения младенца.

Воин находится в зоне СВО с сентября 2022-го. В апреле прошлого года он приехал в первый краткосрочный отпуск, сделал своей девушке предложение, и они поженились.

От всей души поздравляю молодых родителей с этим знаменательным событием в их жизни. Желаю семейного благополучия, терпения, взаимной поддержки и успехов в воспитании ребёнка. Спасибо главе семьи, что выполняет священный долг по защите Родины. Благодаря вам и вашим сослуживцам мы можем позволить себе в спокойной обстановке растить детей. Анис Асадуллин, глава администрации Мечетлинского района РБ

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о единовременной выплате служащим по контракту в зоне СВО в размере 205 тысяч рублей. То есть при заключении контракта военнослужащие получат совокупную единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. Из них 205 тысяч рублей – от Башкирия и 195 тысяч рублей — от Министерства обороны Россий Федерации.

Также мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о единовременной денежной выплате контрактникам в размере 200 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 100 тысяч рублей.

Дополнительная мера поддержки полагается тем лицам, которые заключат контракт в период с 1 мая по 31 августа текущего года. Таким образом, жители Уфы, подписавшие контракт, получат совокупную единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей, из которых 205 тысяч рублей выделяет Башкирия, 195 тысяч рублей — Министерство обороны.

Отметим, единовременную выплату контрактники стали получать в районах и городах региона.