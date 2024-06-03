В Башкирии утверждены новые тарифы на проезд

В Госкомитете по тарифам Башкирии согласовали новую стоимость проезда в автобусах. Согласно постановлению ведомства, одна поездка обойдется в 41 рубль за наличный расчет и в 34 рубля – по карте «Алга».
При этом проезд в экспрессных, полуэкспрессных и специальных автобусах будет стоить 50 рублей. В ведомстве уточнили, что последний пересмотр тарифов для регулярных перевозок состоялся в апреле 2022 года.
Напомним, ранее и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова сообщила, что данная мера вынужденная.