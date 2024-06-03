В Башкирии утверждены новые тарифы на проезд

В Госкомитете по тарифам Башкирии согласовали новую стоимость проезда в автобусах. Согласно постановлению ведомства, одна поездка обойдется в 41 рубль за наличный расчет и в 34 рубля – по карте «Алга».   

Фото №1 - В Башкирии утверждены новые тарифы на проезд

При этом проезд в экспрессных, полуэкспрессных и специальных автобусах будет стоить 50 рублей. В ведомстве уточнили, что последний пересмотр тарифов для регулярных перевозок состоялся в апреле 2022 года.  

Напомним, ранее и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова сообщила, что данная мера вынужденная.

Изменение стоимости проезда — вынужденная мера. По данным Росстата, в 2023 году инфляция в нашей стране составила 7,42%. Цены на дизельное топливо с 2022 года выросли примерно на 20%, а на газ — почти на 12%. Запчасти к автобусам за два года подорожали на 80%, автошины — на 50. 

Любовь Минакова, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ
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