В Уфе состоялся гала-концерт фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки»

На первом этаже детей встречали аниматоры с конкурсами и играми. Участниками традиционно становятся дети и подростки от 7 до 16 лет. Их выступления оценивали в номинациях «Вокал», «Исполнительское мастерство», «Хореография». На сцену выходили в том числе дети сотрудников Службы судебных приставов, других правоохранительных и государственных органов, воспитанники детских домов, школ-интернатов.