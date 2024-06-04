В Уфу для минаретов мечети Ар-Рахим привезли греческий мрамор

В башкирскую столицу доставили первую партию греческого мрамора. Его будут использовать для завершения возведения минаретов мечети Ар-Рахим.

Фото №1 - В Уфу для минаретов мечети Ар-Рахим привезли греческий мрамор

По словам муфтия республиканского Духовного управления мусульман Айнура Биргалина, совсем скоро в Уфу прибудут еще шесть грузовиков с этим каменным материалом.  

Сердце наполняется радостью и благодарностью, потому что мы являемся свидетелями исторического события. В нашей жизни есть два великих праздника – Ураза-байрам и Курбан-байрам. Именно в период последнего Ураза-байрама благодаря усердию и вниманию нашего уважаемого Радия Фаритовича строительство мечети Ар-Рахим вступило в новую фазу активной реализации. И вот сегодня в преддверии Курбан-байрама мы встречаем первую партию мрамора, который скоро украсит фасад. 

Айнур Биргалин, муфтий Духовного управления мусульман РБ

Напомним, ранее в праздник Ураза-байрам Глава Башкирии Радий Хабиров сообщал в своих социальных сетях о том, что на данном культовом объекте завершены исследовательские и юридические работы. Кроме того, в полном объеме восстановлена проектно-сметная документация.

Сообщается, что отслеживать ход строительства мечети Ар-Рахим можно на официальных ресурсах Духовного Управления Мусульман Республики Башкортостан. 

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