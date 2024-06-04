В Уфу для минаретов мечети Ар-Рахим привезли греческий мрамор

Сердце наполняется радостью и благодарностью, потому что мы являемся свидетелями исторического события. В нашей жизни есть два великих праздника – Ураза-байрам и Курбан-байрам. Именно в период последнего Ураза-байрама благодаря усердию и вниманию нашего уважаемого Радия Фаритовича строительство мечети Ар-Рахим вступило в новую фазу активной реализации. И вот сегодня в преддверии Курбан-байрама мы встречаем первую партию мрамора, который скоро украсит фасад.

Айнур Биргалин, муфтий Духовного управления мусульман РБ