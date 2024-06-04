В Уфу для минаретов мечети Ар-Рахим привезли греческий мрамор

В башкирскую столицу доставили первую партию греческого мрамора. Его будут использовать для завершения возведения минаретов мечети Ар-Рахим.
По словам муфтия республиканского Духовного управления мусульман Айнура Биргалина, совсем скоро в Уфу прибудут еще шесть грузовиков с этим каменным материалом.
Напомним, ранее в праздник Ураза-байрам Глава Башкирии Радий Хабиров сообщал в своих социальных сетях о том, что на данном культовом объекте завершены исследовательские и юридические работы. Кроме того, в полном объеме восстановлена проектно-сметная документация.
Сообщается, что отслеживать ход строительства мечети Ар-Рахим можно на официальных ресурсах Духовного Управления Мусульман Республики Башкортостан.