Семь семей из Башкирии стали финалистами конкурса «Это у нас семейное»

В финал конкурса «Это у нас семейное» вышли семь семей из Башкортостана. В Уфе подвели итоги заключительного окружного полуфинала конкурса, который реализуется при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Участие принимали около 400 семей Приволжья. В командах было по три поколения семьи. В заключительный день семьи выступали со своими творческими номерами. Песни, стихи, танцы, игра на музыкальных инструментах – каждая семья удивляла жюри по-своему.