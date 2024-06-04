«Не каждый может похвастаться такой площадкой»: Сергей Перминов о парке «Патриот»

Опыт республики по созданию военно-патриотического парка «Патриот» в Чишминском районе необходимо распространить и на другие регионы. Об этом заявил первый заместитель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов.

Он ознакомился с работой комплекса, расположенного на территории. А после встретился с юными жителями республики. Сейчас в учебно-методическом центре «Авангард» спецподготовку проходят десятки подростков из районов и городов.

Они задали сенатору свои вопросы. Вопросы касались истории, выбора профессии и многого другого. Сергей Перминов ответил на каждый и призвал подрастающее поколение быть сильным духом.

Очень живые ребята, очень честные вопросы задают. Вопросы молодых людей, когда они вступают во взрослую жизнь. Спасибо огромное руководителю субъекта, спасибо огромное ребятам, которые вовлечены в процессы подготовки ребят в этом парке. Это великолепный парк, я считаю, что не каждый субъект Российской Федерации может похвастаться такой площадкой.

Сергей Перминов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по регламенту и организации парламентской деятельности.
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