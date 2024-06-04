«Не каждый может похвастаться такой площадкой»: Сергей Перминов о парке «Патриот»

Опыт республики по созданию военно-патриотического парка «Патриот» в Чишминском районе необходимо распространить и на другие регионы. Об этом заявил первый заместитель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов.
Он ознакомился с работой комплекса, расположенного на территории. А после встретился с юными жителями республики. Сейчас в учебно-методическом центре «Авангард» спецподготовку проходят десятки подростков из районов и городов.
Они задали сенатору свои вопросы. Вопросы касались истории, выбора профессии и многого другого. Сергей Перминов ответил на каждый и призвал подрастающее поколение быть сильным духом.