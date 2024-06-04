«Не каждый может похвастаться такой площадкой»: Сергей Перминов о парке «Патриот»

Очень живые ребята, очень честные вопросы задают. Вопросы молодых людей, когда они вступают во взрослую жизнь. Спасибо огромное руководителю субъекта, спасибо огромное ребятам, которые вовлечены в процессы подготовки ребят в этом парке. Это великолепный парк, я считаю, что не каждый субъект Российской Федерации может похвастаться такой площадкой.

Сергей Перминов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по регламенту и организации парламентской деятельности.