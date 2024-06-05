У уфимского кота, застрявшего в вентиляции, появилась семья

В Уфе кот, которого накануне спасали из вентиляционного канала в квартире на Ферина, обрел семью. Об этом сообщает телеграм-канал «Честный репортаж».

Операция по спасению пушистого проходила в квартире девушки по имени Регина, которая решила оставить кота себе. Она уже показала своего нового питомца ветеринару, ему сделали все необходимые прививки и отмыли. Теперь Мэр, такую кличку ему дала хозяйка, будет жить в новой семье.