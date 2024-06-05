В Башкирии на трассе М-5 автомобиль сбил лося

Состояние у лося сложное. Практически полностью оторвана задняя лапа ниже колена. Вторая задняя лапа — сильный ушиб. Поломаны рога. Инспектор минэкологии передал животное для попытки сохранения жизни. Отвезли его на ферму. Всю необходимую помощь на месте оказали, все остальные процедуры завтра. Если «ребенок» доживёт, то будем решать вопрос об операции.

Дмитрий Стрельников, руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф»