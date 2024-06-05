В Башкирии на трассе М-5 автомобиль сбил лося

Накануне
вечером на трассе М-5 машина сбила лося. Животное перевезли в одно из хозяйств
Уфы, рассказал сегодня ночью в своем телеграм-канале руководитель центра
реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.
Состояние у лося сложное. Практически полностью оторвана задняя лапа ниже колена. Вторая задняя лапа — сильный ушиб. Поломаны рога. Инспектор минэкологии передал животное для попытки сохранения жизни. Отвезли его на ферму. Всю необходимую помощь на месте оказали, все остальные процедуры завтра. Если «ребенок» доживёт, то будем решать вопрос об операции.
Дмитрий Стрельников, руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф»
Лося
погрузили на «ГАЗель» и транспортировали на ферму, которая находится в 100 км
от столицы.
Фото:
центр реабилитации диких животных Пин и Пуф, ТГ