В Башкирии проезд для школьников из многодетных семей сделают бесплатным

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Башкирии Ольга Кабанова предложила новые поправки в законодательство.

Фото №1 - В Башкирии проезд для школьников из многодетных семей сделают бесплатным

На рассмотрение Госсобрания вынесли проект о бесплатном проезде на общественном транспорте для детей из многодетных семей. В планах для школьников будут доступны две поездки в день в течение учебного года.

Льготу хотят предоставить всем многодетным семьям. Критерий многодетности в стране сейчас единый — трое детей, в том числе приёмных. Планируется, что льгота начнёт действовать с 1 сентября 2024 года. Это потребует дополнительных средств республиканского бюджета.

Со следующего учебного года школьники из многодетных семей, проживающие в городской местности, в учебные дни смогут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом: автобусами, троллейбусами и трамваями. Расходные обязательство берёт на себя регион.

Константин Толкачёв, председатель Госсобрания РБ 
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