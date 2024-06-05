В Башкирии проезд для школьников из многодетных семей сделают бесплатным

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Башкирии Ольга Кабанова предложила новые поправки в законодательство.
На рассмотрение Госсобрания вынесли проект о бесплатном проезде на общественном транспорте для детей из многодетных семей. В планах для школьников будут доступны две поездки в день в течение учебного года.
Льготу хотят предоставить всем многодетным семьям. Критерий многодетности в стране сейчас единый — трое детей, в том числе приёмных. Планируется, что льгота начнёт действовать с 1 сентября 2024 года. Это потребует дополнительных средств республиканского бюджета.