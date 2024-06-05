Башкирские воины-«шаймуратовцы» рассказали о том, за что сражаются в зоне СВО
Бойцы
первого башкирского батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова никогда
не отступают и готовы сражаться с врагом до полной Победы. Они уверены, что
неонацисты ответят за смерть их боевых товарищей и за всех воинов, которые
погибли во время специальной военной операции.
Как
сообщает информационное агентство «Башинформ», группа журналистов республиканских
средств массовой информации при содействии Агентства по печати и средствам массовой
информации региона находилась в зоне СВО в рабочей командировке. Они постарались
описать службу земляков на передовой, рассказать об боевом быте и настроении
наших воинов.
Корреспонденты
«Башинформа» и стерлитамакской газеты «Ашкадар» приехали в лагерь батальона,
который располагался с нескольких километрах от линии фронта. Штурмовики-мотострелки
встречали журналистов после очередного боя. Несмотря на усталость, наши ребята чистят
личное оружие, осматривают колесную технику, чинят амуницию и экипировку.
Как рассказали бойцы, восстановиться после боя
лучше всего помогают баня, наваристый суп из армейского котла и теплый хлеб из
армейской пекарни.
Позже
журналисты знакомятся с воином с позывным «Башкир». Сам он из Стерлитамака, до
начала спецоперации работал монтажником железобетонных конструкций.
У меня дед воевал в Великую Отечественную войну. Рассказывал мне многое о тех годах. Так что знаю про фашизм. Тут начал понимать, что прохожу тот же путь, что и мой дед. В зону СВО мы зашли 1 сентября 2022 года, а 11 сентября ребята пошли на первый штурм. Если честно, никаких волнений и страха не было. В боевых условиях внутренние ощущения вошли в рабочее русло, стало предельно ясно — мы начали выполнять боевые задачи, ради которых мы сделали свой выбор. К сожалению, в том бою мы потеряли двоих товарищей, ещё троих тяжело ранило. Пацанов эвакуировали...
Участник СВО, позывной «Башкир»
Мужчина
рассказал, что нашел на передовой новый товарищей, а точнее братьев. Главная
причина, по которой он встали на защиту Родины, – это любовь к Отчизне и неутомимое
желание избавить Донбасс от нацистов. На руках бойца – ручной хорек. «Башкир»
говорит, что зверек боевой и настоящая гроза грызунов. Хозяин хорька –
военнослужащий с позывным «ТТ». Он до сих пор не вернулся с поля боя, но
маленький хищник ждет своего хозяина.
Некоторые наши земляки говорят нам, что мы воюем за деньги. Это не так. Да, государство оплачивает нашу работу, и мы ему благодарны за это. Но среди моих товарищей много тех, кто до войны вел успешный бизнес либо они специалисты с хорошей зарплатой. Они могли остаться дома, и никто бы не упрекнул их за это. У них семьи, дети, пожилые родители. В общем, комфортная, устоявшаяся жизнь. Но они решили, что они нужны стране. Как вы думаете, почему? Неужели из-за денег? У меня пять ранений. Свои деньги за пролитую кровь от государства я получил, а они очень немаленькие, точно вам говорю. Есть и государственные награды — орден Мужества, медали «За отвагу», Жукова, Шаймуратова, Содружества. Можно было бы и вернуться домой с честно выполненным долгом. Но нет, я остаюсь на передовой со своими товарищами. Работы ещё много и её надо довести до конца. Наш батальон с первых дней своего вхождения в зону СВО находится на острие атаки. За два года были и потери, не без этого. Это война, брат, ничего не поделаешь. Рядом с нами размещались подразделения из других регионов. И скажу честно, они в шоке от того, как мы воюем. Павших братьев мы не забудем и отомстим за их гибель.
Участник СВО, позывной «Башкир»
По словам бойца, наши «шаймуратовцы» — это
отважная штурмовая пехота. Между тем башкирские воины стали отличными
операторами БПЛА. Они не раз выслеживали противника и поражали его укрепрайоны,
технику и живую силу.
Не думайте, что мы безудержные вояки. Во всех делах нужен холодный ум и здравый расчёт. Мой товарищ с позывным «Африка» отвечает за работу с беспилотниками. Боевую ситуацию держит под контролем. Можно сказать, работает и на другие батальоны. Самоучка. Надо сказать, что мы, несмотря на прохождение боевого слаживания, многие моменты военной науки постигали на месте, то есть с каждым боем усваивали важные уроки. И все поставленные боевые задачи выполняем вовремя, грамотно и эффективно.
Участник СВО, позывной «Башкир»
«Башкир» дважды побывал в краткосрочном
отпуске. Дома его ждут супруга, дети и внуки.
Семье ничего не рассказываю. А зачем? Считаю, пусть все чувства и эмоции, рождённые на фронте, останутся на передовой. Сыновья и так уже вовсю готовятся к военной службе. Высылаю домой деньги, а они покупают берцы, военную форму, активно занимаются спортом. Отговаривать их не стану. Они хорошо разбираются в происходящем и готовы защищать Родину наравне со мной.