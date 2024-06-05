Башкирские воины-«шаймуратовцы» рассказали о том, за что сражаются в зоне СВО

Некоторые наши земляки говорят нам, что мы воюем за деньги. Это не так. Да, государство оплачивает нашу работу, и мы ему благодарны за это. Но среди моих товарищей много тех, кто до войны вел успешный бизнес либо они специалисты с хорошей зарплатой. Они могли остаться дома, и никто бы не упрекнул их за это. У них семьи, дети, пожилые родители. В общем, комфортная, устоявшаяся жизнь. Но они решили, что они нужны стране. Как вы думаете, почему? Неужели из-за денег? У меня пять ранений. Свои деньги за пролитую кровь от государства я получил, а они очень немаленькие, точно вам говорю. Есть и государственные награды — орден Мужества, медали «За отвагу», Жукова, Шаймуратова, Содружества. Можно было бы и вернуться домой с честно выполненным долгом. Но нет, я остаюсь на передовой со своими товарищами. Работы ещё много и её надо довести до конца. Наш батальон с первых дней своего вхождения в зону СВО находится на острие атаки. За два года были и потери, не без этого. Это война, брат, ничего не поделаешь. Рядом с нами размещались подразделения из других регионов. И скажу честно, они в шоке от того, как мы воюем. Павших братьев мы не забудем и отомстим за их гибель.

Участник СВО, позывной «Башкир»