Доброволец СВО из Башкирии рассказал о том, как сбылись его мечты

О Мударисе Асылбаеве нам рассказало ишимбайское издание «Восход». С детства парень мечтал стать военным. А еще ему так хотелось пройти в День Победы по Красной площади. Его мечты сбылись: сейчас он – боец спецоперации, а 9 мая он шел по Красной площади на параде Победы в одном ряду с остальными участниками СВО.

Мударис подписал контракт с Минобороны в мае 2022-го. И за две недели своего пребывания на передовой он успел совершить целых два подвига, за которые мужчине присвоили два Ордена Мужества. В первый раз он принимал участие в разведке боем и вернулся живым. После этого парня перевели в разведроту. А спустя две недели он вынес с поля боя своего раненого командира.

К слову, Мударис служит в одном батальоне с легендарным экипажем танка «Алеша». Он рассказывает, что как только противник видит наши танки, тут же разворачивает технику и отступает.

Дома добровольца ждут мама и невеста. Он не думает о плохом, а в тяжелые моменты вспоминает о доме и ярких моментах своей жизни.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о единовременной выплате служащим по контракту в зоне СВО в размере 205 тысяч рублей. То есть при заключении контракта военнослужащие получат совокупную единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. Из них 205 тысяч рублей – от Башкирия и 195 тысяч рублей — от Министерства обороны Россий Федерации.

Также мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о единовременной денежной выплате контрактникам в размере 200 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 100 тысяч рублей.

Дополнительная мера поддержки полагается тем лицам, которые заключат контракт в период с 1 мая по 31 августа текущего года. Таким образом, жители Уфы, подписавшие контракт, получат совокупную единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей, из которых 205 тысяч рублей выделяет Башкирия, 195 тысяч рублей — Министерство обороны.