Доброволец СВО из Башкирии сражается за Родину вместе с мамой

О нашем земляке, который служит в башкирском полку артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова старшим наводчиком, рассказала корреспондент издания «Панорама» Татьяна Зырянова.

Родом боец с позывным «Скромный» из Благовещенска. Без раздумий принял решение отправиться добровольцем на Донбасс. Как рассказывает мама воина, непростое решение подписать контракт с Минобороны страны парень принял самостоятельно. Дома его поддержали. Но как любая мать, женщина сильно переживает за сына и очень гордится им.

Позывной «Скромный» бойцу достался из-за его характера. Он спокойный, никогда ни о чем не просит и лишнего не спрашивает. Просто делает свое дело. А в бой идет с оберегом – маминой фотографией.

Чтобы меня не расстраивать, при разговоре всегда отвечает, что все хорошо. А я все равно переживаю. Когда уезжал, взял мою фотографию, говорит, как оберег носит ее всегда с собой. Всем тем, кто ждет своих сыновей, мужей, братьев и отцов хочу сказать, чтоб они верили, молились и никогда не теряли надежды на встречу со своими родными. Мать добровольца СВО

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о единовременной выплате служащим по контракту в зоне СВО в размере 205 тысяч рублей. То есть при заключении контракта военнослужащие получат совокупную единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. Из них 205 тысяч рублей – от Башкирия и 195 тысяч рублей — от Министерства обороны Россий Федерации.

Также мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о единовременной денежной выплате контрактникам в размере 200 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 100 тысяч рублей.

Дополнительная мера поддержки полагается тем лицам, которые заключат контракт в период с 1 мая по 31 августа текущего года. Таким образом, жители Уфы, подписавшие контракт, получат совокупную единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей, из которых 205 тысяч рублей выделяет Башкирия, 195 тысяч рублей — Министерство обороны.

Отметим, единовременную выплату контрактники стали получать в районах и городах региона.