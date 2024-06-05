Жители Уфы жалуются на ЖК, который захватил их двор

Уфимцы жалуются на жилой комплекс, который захватил их двор. Все началось несколько лет назад, когда на улице Кустарной началось строительство.

О резком сокращением придомовой территории Лейла Туктарова узнала, когда в очередной раз приехала навестить маму. Причина в новостройке, которую возвели напротив.

Вот здесь был целый лес, деревья, березы росли. Я сама была ребенком, когда эти деревья сажали. И им бы сейчас было уже 50 с лишним лет, этим березам. Вот эти березы ликвидировали. Лейла Туктарова

Сначала срубили деревья и лишили возможности отдыхать в тени, а после построенный вплотную дом загородил и солнце. Местные жители уверяют, что границы жилого комплекса сдвигали несколько раз. В итоги они встали перед выбором: ходить либо по газону, на котором уже совсем нет травы, либо по проезжей части.

Ходить негде. Машина оттуда едет, не знаешь, откуда выберется. И по бордюрам ходишь, как вор, оглядываешься. Шагнешь – опять оглядываешься. Двор вообще отняли! Назира Бакирова

Основное население дома по адресу Достоевского, 112 – это пенсионеры. Часто своих бабушек и дедушек навещают внуки, привыкшие гулять на детской площадке.

Я тут тоже был, тут были турники. Меня папа, помню, на ручки брал, и я как бы подтягивался. Амир Галеев

Ну, здесь были площадки, было намного больше деревьев, песочница, была трава, а не земля. Все детство тут жил. Радмир Баймухаметов

Старую площадку ликвидировали одной из первых. Местным еле удалось уговорить строителей оставить один турник. На территории жилого комплекса появилась уже своя зона для игр. Старожилы опасаются, что вход на нее будет доступен только по пропускам.

По словам местных, эту трансформаторную будку возвели около трех лет назад. Тогда эта территория еще принадлежала старому дому. А совсем недавно, 24 мая, ее огородили забором, еще сильнее уменьшив пространство.