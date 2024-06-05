Жители Уфы жалуются на ЖК, который захватил их двор

Уфимцы жалуются на жилой комплекс, который захватил их двор. Все началось несколько лет назад, когда на улице Кустарной началось строительство.
О резком сокращением придомовой территории Лейла Туктарова узнала, когда в очередной раз приехала навестить маму. Причина в новостройке, которую возвели напротив.
Сначала срубили деревья и лишили возможности отдыхать в тени, а после построенный вплотную дом загородил и солнце. Местные жители уверяют, что границы жилого комплекса сдвигали несколько раз. В итоги они встали перед выбором: ходить либо по газону, на котором уже совсем нет травы, либо по проезжей части.
Основное население дома по адресу Достоевского, 112 – это пенсионеры. Часто своих бабушек и дедушек навещают внуки, привыкшие гулять на детской площадке.
Старую площадку ликвидировали одной из первых. Местным еле удалось уговорить строителей оставить один турник. На территории жилого комплекса появилась уже своя зона для игр. Старожилы опасаются, что вход на нее будет доступен только по пропускам.
По словам местных, эту трансформаторную будку возвели около трех лет назад. Тогда эта территория еще принадлежала старому дому. А совсем недавно, 24 мая, ее огородили забором, еще сильнее уменьшив пространство.
Старожилы уверяют, что еще в начале строительства обращались к городским властям. Там заверили, что земельный кодекс был нарушен, а застройщику велено освободить самовольно захваченную территорию. Но спустя годы ситуация только ухудшилась. Сделав запрос в администрацию Уфы, мы узнали, что строительство велось на основе разрешительных документов и никакого нарушения, как оказывается, нет. А значит, жителям старого дома остается только смириться с тем, что они больше никогда не смогут выйти на прогулку в собственный двор.