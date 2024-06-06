Стали известны новые подробности гибели мужчины на гидроцикле под Уфой
Трагедия произошла на реке Дёме. Ранее редакция
bash.news сообщала о том, что 54-летний уфимец
на гидроцикле не заметил металлический трос, который был натянут поперек реки
для переправы, и зацепился за него. На высокой скорости он вылетел с гидроцикла,
несколько раз перевернулся в воздухе. От полученных травм мужчина скончался на
месте происшествия.
Вместе с ним на гидроциклах катались его несовершеннолетний
сын и друг. Они не пострадали. Ведется доследственная проверка. Сегодня во
время встречи с журналистами в медиацентре «Россия» начальник центра
госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС по РБ Андрей Кузнецов рассказал о новых
обстоятельствах трагедии.
Я лично выезжал на место. Обстоятельства следующие: понтоном местные жители пользуются более 40 лет, построен самостоятельно. Сейчас проходит проверка по выяснению надзора в отношении этого понтона. Он сделан за счет ручной тяги, для этого натянуто три троса. Что касается трех гидроциклов, они не были зарегистрированы, внесены в реестр маломерных судов, не прошли освидетельствование на пять лет. У погибшего право управления на маломерное судно существовало, но использовал он гидроцикл незаконно. В отношении переправы проводится проверка, что с ней будет — пока неизвестно, идет дознание.
Андрей Кузнецов, начальник центра госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС по РБ
Также он подчеркнул, что в отношении друга
погибшего выписаны административные протоколы: за управление
незарегистрированным гидроциклом и за управление без удостоверения.
Причиной случившегося явилась невнимательность водителя гидроцикла. Он не учел погодные условия. Они поехали спонтанно, не выбирая маршрут, не уточнили обстановку. Гидроцикл — быстрое техническое средство, развивает скорость до 60 км/ч, плюс скорость течения. Это все равно, что врезаться на машине в стену на скорости 120 км/ч. Итог один.
Андрей Кузнецов, начальник центра госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС по РБ