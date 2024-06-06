Стали известны новые подробности гибели мужчины на гидроцикле под Уфой

Трагедия произошла на реке Дёме. Ранее редакция bash.news сообщала о том, что 54-летний уфимец на гидроцикле не заметил металлический трос, который был натянут поперек реки для переправы, и зацепился за него. На высокой скорости он вылетел с гидроцикла, несколько раз перевернулся в воздухе. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Фото №1 - Стали известны новые подробности гибели мужчины на гидроцикле под Уфой

Вместе с ним на гидроциклах катались его несовершеннолетний сын и друг. Они не пострадали. Ведется доследственная проверка. Сегодня во время встречи с журналистами в медиацентре «Россия» начальник центра госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС по РБ Андрей Кузнецов рассказал о новых обстоятельствах трагедии.

Я лично выезжал на место. Обстоятельства следующие: понтоном местные жители пользуются более 40 лет, построен самостоятельно. Сейчас проходит проверка по выяснению надзора в отношении этого понтона. Он сделан за счет ручной тяги, для этого натянуто три троса. Что касается трех гидроциклов, они не были зарегистрированы, внесены в реестр маломерных судов, не прошли освидетельствование на пять лет. У погибшего право управления на маломерное судно существовало, но использовал он гидроцикл незаконно. В отношении переправы проводится проверка, что с ней будет — пока неизвестно, идет дознание. 

Андрей Кузнецов, начальник центра госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС по РБ

Также он подчеркнул, что в отношении друга погибшего выписаны административные протоколы: за управление незарегистрированным гидроциклом и за управление без удостоверения.  

Причиной случившегося явилась невнимательность водителя гидроцикла. Он не учел погодные условия. Они поехали спонтанно, не выбирая маршрут, не уточнили обстановку. Гидроцикл — быстрое техническое средство, развивает скорость до 60 км/ч, плюс скорость течения. Это все равно, что врезаться на машине в стену на скорости 120 км/ч. Итог один. 

Андрей Кузнецов, начальник центра госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ  

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