Стали известны новые подробности гибели мужчины на гидроцикле под Уфой

Я лично выезжал на место. Обстоятельства следующие: понтоном местные жители пользуются более 40 лет, построен самостоятельно. Сейчас проходит проверка по выяснению надзора в отношении этого понтона. Он сделан за счет ручной тяги, для этого натянуто три троса. Что касается трех гидроциклов, они не были зарегистрированы, внесены в реестр маломерных судов, не прошли освидетельствование на пять лет. У погибшего право управления на маломерное судно существовало, но использовал он гидроцикл незаконно. В отношении переправы проводится проверка, что с ней будет — пока неизвестно, идет дознание.

Андрей Кузнецов, начальник центра госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС по РБ