В Ермекеевском районе Башкирии появился первый глэмпинг

До этого на территории муниципалитета подобных комплексов, кроме детского лагеря и студенческой базы, не было. Первый домик в стиле «А-фрейм» расположился в селе Старотураево между горами и рекой. Реализовала проект семья Ишмухаметовых благодаря нацпрограмме «Туризм и индустрия гостеприимства». Супруги специально ездили в Сочи на обучение, чтобы понять, в какой нише будут развиваться.
Новый мир должен подарить и новые ощущения – такова идея основателя глэмпинга. Мысль создать «А-фрейм» на лоне природы пришла главе семьи Ишмухаметовых. Мечту вынашивали три года. Все это время занимались разным бизнесом: выращивали овощи, готовили шашлыки. Но только сейчас решили начать основательную стройку. Участок подарил дед. Затем обратились за помощью к местному бизнес-шерифу. И теперь на земле в 60 соток красуется всесезонный трехэтажный глэмпинг на двенадцать человек.
Во-первых, занимает мало места, во-вторых, полностью сочетается с дизайном дома мечты. В помещении много света, воздуха и главное – пространства. Здесь у каждого есть любимый уголок, дети обычно играют на самом верху, под крышей. В доме есть душ, а для тех, кто предпочитает попариться, – баня. И, конечно же, чан на дровах. А еще гостей угощают свежими овощами со своего огорода.
Муниципалитет выделил финансовые средства на возведение модульного объекта. Также район помог семье заявиться на конкурс нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В нем Динар Ишмухаметов выиграл и получил субсидию в размере полутора миллионов рублей. В планах бизнесмена и дальше расширяться: построить еще пару «А-фреймов» с бассейнами, туристическую тропу, поставить апидомики с пчелами для оздоровления и организовать сплав по реке.