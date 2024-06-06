В Ермекеевском районе Башкирии появился первый глэмпинг

До этого на территории муниципалитета подобных комплексов, кроме детского лагеря и студенческой базы, не было. Первый домик в стиле «А-фрейм» расположился в селе Старотураево между горами и рекой. Реализовала проект семья Ишмухаметовых благодаря нацпрограмме «Туризм и индустрия гостеприимства». Супруги специально ездили в Сочи на обучение, чтобы понять, в какой нише будут развиваться.

Новый мир должен подарить и новые ощущения – такова идея основателя глэмпинга. Мысль создать «А-фрейм» на лоне природы пришла главе семьи Ишмухаметовых. Мечту вынашивали три года. Все это время занимались разным бизнесом: выращивали овощи, готовили шашлыки. Но только сейчас решили начать основательную стройку. Участок подарил дед. Затем обратились за помощью к местному бизнес-шерифу. И теперь на земле в 60 соток красуется всесезонный трехэтажный глэмпинг на двенадцать человек.

Внуку дал звание «инженер-строитель». Почему, вы спросите? Потому что таким стройками занимаются только профессионалы, окончившие вузы в этой области. А мой внук смог и без высшего образования. Довел дело до конца. Горжусь. Пусть у него пойдут дела в гору. Желаю ему много посетителей. Мухамет Зайруллин, дед Динара Ишмухаметова

Во-первых, занимает мало места, во-вторых, полностью сочетается с дизайном дома мечты. В помещении много света, воздуха и главное – пространства. Здесь у каждого есть любимый уголок, дети обычно играют на самом верху, под крышей. В доме есть душ, а для тех, кто предпочитает попариться, – баня. И, конечно же, чан на дровах. А еще гостей угощают свежими овощами со своего огорода.