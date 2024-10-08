В Иглинском районе появился «Сквер семьи»

Строительство общественного пространства стало возможным благодаря республиканскому конкурсу «Трезвое село». По итогам соревнований село Калтыманово выиграло 4 миллиона рублей, которые по решению жителей были направлены на создание сквера. Там появилась детская игровая площадка, столы для шахмат и шашек, теннисный стол, тренажёры, качели для детей, песочница и многое другое.

Это общественное пространство сразу же полюбилось как взрослым, так и детям, которые с удовольствием проводят там время. В день открытия «Сквера семьи» для жителей была организована культурно-спортивная программа. Дети катались на качелях, а самые маленькие под присмотром взрослых играли на детской игровой площадке. Люди старшего возраста также нашли для себя развлечения: они играли в теннис, шахматы и шашки. В новом общественном пространстве были установлены палатки, где гостей ожидали различные мастер-классы.