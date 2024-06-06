В Ермекеевском районе Башкирии по программе «Атайсал» реализовано более 100 проектов

В Ермекеевском районе сразу в нескольких деревнях строятся молельные дома – мечети и церковь. Объединились вокруг этих благих дел не только односельчане, но и уроженцы, уже давно живущие за пределами района и республики. Всего в районе реализовано более 100 крупных проектов по программе «Атайсал».

В их числе и зона отдыха в Елань-Чишмах, которая организована на месте, где 40 родников сливаются и стекают в реку Райманка. Построили и небольшую часовню с купелью. Люди приходят сюда не только отдохнуть, но и набрать «живой» воды и окунуться в иордани на Крещение Господне.