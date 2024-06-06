В Ермекеевском районе Башкирии по программе «Атайсал» реализовано более 100 проектов

В Ермекеевском районе сразу в нескольких деревнях строятся молельные дома – мечети и церковь. Объединились вокруг этих благих дел не только односельчане, но и уроженцы, уже давно живущие за пределами района и республики. Всего в районе реализовано более 100 крупных проектов по программе «Атайсал».
В их числе и зона отдыха в Елань-Чишмах, которая организована на месте, где 40 родников сливаются и стекают в реку Райманка. Построили и небольшую часовню с купелью. Люди приходят сюда не только отдохнуть, но и набрать «живой» воды и окунуться в иордани на Крещение Господне.
Благоустраивают по проекту «Атайсал» и комплексный объект природы «Белые камни». Он расположен на высоте 260 метров над уровнем моря на южном склоне Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Огромное количество кристально чистых источников образуют водопады высотой до двух метров. По преданию, родниковая вода обладает целебной силой. В довоенное время сюда со всей республики привозили людей, страдающих легочными заболеваниями. В прошлом году с этим проектом участвовали во всероссийском конкурсе «Родники Русского географического общества» и выиграли 100 тысяч рублей. Столько же добавили местное сельхозпредприятие и население. На эти средства соорудили мост и огородили территорию.