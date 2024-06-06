Минобразования Башкирии будет сотрудничать с профсоюзами

Взаимоотношения работников и работодателей регламентировано соглашением между Минобразованием Башкортостана и Профсоюзом. Документ рассчитан на ближайшие три года. Он определяет основные принципы сотрудничества между работниками и работодателями системы образования республики, устанавливает гарантии и компенсации, регулирует вопросы оплаты и нормы труда.