Минобразования Башкирии будет сотрудничать с профсоюзами

Взаимоотношения работников и работодателей регламентировано соглашением между Минобразованием Башкортостана и Профсоюзом. Документ рассчитан на ближайшие три года. Он определяет основные принципы сотрудничества между работниками и работодателями системы образования республики, устанавливает гарантии и компенсации, регулирует вопросы оплаты и нормы труда.

Стороны обсудили, что нужно предпринять для улучшения условий труда и повышения уровня социальной защиты как у всех представителей отрасли, так и отдельной категории.

Мы ещё предусмотрели гарантии для молодых педагогов и для педработников, чьи супруги находятся в зоне специальной военной операции.

Ильдар Мавлетбердин, министр образования и науки Республики Башкортостан
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