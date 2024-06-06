На ПМЭФ высоко оценили вклад Башкирии в межнациональный мир

На полях 27-го Петербургского международного экономического форума прошла рабочая встреча Радия Хабирова с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации государственной национальной политики в части укрепления единства российской нации с учетом новых геополитических вызовов.

Игорь Баринов подчеркнул, что недружественные силы в последнее время делают акцент на подрывной деятельности в национальных республиках. Он высоко оценил деятельность республики по сохранению межнационального мира.