На ПМЭФ высоко оценили вклад Башкирии в межнациональный мир

На полях 27-го Петербургского международного экономического форума прошла рабочая встреча Радия Хабирова с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации государственной национальной политики в части укрепления единства российской нации с учетом новых геополитических вызовов.
Игорь Баринов подчеркнул, что недружественные силы в последнее время делают акцент на подрывной деятельности в национальных республиках. Он высоко оценил деятельность республики по сохранению межнационального мира.
Радий Хабиров отметил, что Башкирия является примером мира, согласия и стабильности. В регионе созданы равные условия для всех народов, уважают обычаи и культуру каждого человека.