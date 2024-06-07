Поисковики из Башкирии пополнили музей новыми экспонатами

Музей боевой и трудовой славы в селе Кандры Туймазинского района пополнился очередными историческими экспонатами. Их привез поисковый отряд им. Султанова. Энтузиасты недавно вернулись из очередной экспедиции. Поисковики ездили в Волгоградскую область и искали останки воинов Великой Отечественной войны.

Главная цель поискового отряда, выезжающего на раскопки в места боевых действий, – найти не только останки воинов, но и так называемые «медальоны смерти». Эти капсулы с данными бойцов помогают исключить красноармейцев из списков пропавших без вести.

Отряд уже более десяти лет занимается поисковой работой. За это время подняли почти тысячи солдат, а перезахоронили более 10 тысяч. Поисковикам нелегко установить личности найденных бойцов. Приходится обращать внимание на каждую деталь и артефакт. Дорог каждый экспонат. Школьники и студенты также задействованы в раскопках. В последний раз отряд из 140 человек был в Волгоградской области. Туймазинцы стали участниками вахты памяти на сталинградской земле. Там они нашли порядка 30 бойцов, двое из них были опознаны.

Поисковый отряд носит имя Хатмуллы Султанова. И не случайно. Участник Великой Отечественной войны отличился в боях, получил все три ордена Славы и вернулся с фронта полным кавалером. В мирное время его удостоили звания Героя Социалистического труда за заслуги в нефтедобыче. Он же стал инициатором создания Музея боевой и трудовой славы в Кандрах. Сегодня большинство найденных артефактов находится именно здесь. Их тысячи.