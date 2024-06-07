В Башкирии в 10 районах приступили к заготовке сенажа

К заготовке сенажа приступили хозяйства 10-ти районов республики. Травы скошены на площади 2700 гектаров. Одними из первых в Стерлитамакском районе к полевым работам приступило сельхозпредприятие «Рощинский».
Измельченная зеленая масса рекой льется в кузов. Грузовики подъезжают один за одним. На этом поле в хозяйстве «Рощинский» выращивают люцерну. Её косят по несколько раз в год. Сейчас самое время — идет бутонизация. В этот момент растение наиболее питательно и богато полезными элементами.
Специалисты отмечают, что сенаж заготавливать нужно не только с учетом зимовки, но практически на год. Часть поголовья в районе на стойловом содержании. И важно, чтобы в кормах было достаточно белка, и при этом не опоздать со сроками заготовки.
Всего в Стерлитамакском районе намерены заготовить около 70 тыс. тонн сенажа, столько же силоса и почти 40 тыс. тонн сена. Сейчас кормозаготовку ведут уже 10 районов республики. Более 2,5 тыс. гектаров скошено.
В этом году площади кормовых культур в регионе занимают около 590 тыс. гектаров. Их заготовка для животноводов имеет одно из важнейших значений: от качества корма зависит, к примеру, здоровье и приплод у коров. А следовательно, и качество получаемого молока.