В Башкирии в 10 районах приступили к заготовке сенажа

К заготовке сенажа приступили хозяйства 10-ти районов республики. Травы скошены на площади 2700 гектаров. Одними из первых в Стерлитамакском районе к полевым работам приступило сельхозпредприятие «Рощинский».

Измельченная зеленая масса рекой льется в кузов. Грузовики подъезжают один за одним. На этом поле в хозяйстве «Рощинский» выращивают люцерну. Её косят по несколько раз в год. Сейчас самое время — идет бутонизация. В этот момент растение наиболее питательно и богато полезными элементами.

Специалисты отмечают, что сенаж заготавливать нужно не только с учетом зимовки, но практически на год. Часть поголовья в районе на стойловом содержании. И важно, чтобы в кормах было достаточно белка, и при этом не опоздать со сроками заготовки.

Всего в Стерлитамакском районе намерены заготовить около 70 тыс. тонн сенажа, столько же силоса и почти 40 тыс. тонн сена. Сейчас кормозаготовку ведут уже 10 районов республики. Более 2,5 тыс. гектаров скошено.