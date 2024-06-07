В Башкирии образовательные учреждения получили колонку «Амина»

«Амина» учит языку. Сто образовательных учреждений республики получили колонку «Амина», работающую на платформе «Хумай». Она способна воспроизводить речь на двух языках — башкирском и русском, а также понимать оба языка.

Умный гаджет бесплатно предоставлен начальным классам и детским садам в рамках гранта главы Башкортостана. Сейчас его будут испытывать в работе. Главная цель создателей нового гаджета — сохранение башкирского языка.