В Башкирии образовательные учреждения получили колонку «Амина»

«Амина» учит языку. Сто образовательных учреждений республики получили колонку «Амина», работающую на платформе «Хумай». Она способна воспроизводить речь на двух языках — башкирском и русском, а также понимать оба языка.
Умный гаджет бесплатно предоставлен начальным классам и детским садам в рамках гранта главы Башкортостана. Сейчас его будут испытывать в работе. Главная цель создателей нового гаджета — сохранение башкирского языка.
Колонку «Хумай» уже оценили пользователи. А чтобы «Амина» зазвучала в полный голос, нужны помощники.