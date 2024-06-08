Из Мечетлинского района Башкирии в зону СВО отправили гумконвой весом в 8 тонн

Гумпомощь из двух фур отправили из Мечетлинского района. В машинах — посылки от близких, оборудование по запросам земляков. В состав груза на этот раз вошли два автомобиля. Ильдар Шафиков на собственные средства приобрел автомобиль УАЗ. В местном ДРСУ заменили некоторые детали, и машина готова к эксплуатации.

Сотрудники СВЭС «Башкирэнерго» передали УАЗ «Буханка», подготовили автомобиль активисты штаба «Надежный тыл». Мечетлинское участковое лесничество предоставило 25 кубов кругляка. На собранные денежные средства от жителей района приобретены три детектора «Булат».

Восемь мотоциклов отправили из Сибая в зону специальной военной операции. Сбор техники объявили весной. Те, которые остались на ходу, ремонтировали и вместо люльки по просьбе самих бойцов делали ящик, а остальные использовали на запчасти. За несколько месяцев в ДРСУ Сибая жители сдали девять мотоциклов, шесть из них будут служить на передовой. Еще два «Урала» собрано в АТП.

Таким образом, восемь транспортных средств вместе с другими посылками отправили бойцам. Общий вес гумконвоя составил около пяти тонн. В этот раз жители вновь собирали всё самое необходимое, ориентируясь на просьбы военнослужащих.