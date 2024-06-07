В Уфе отметили День социального работника

Без отзывчивого сердца социальный работник не сможет помогать людям, а это главная задача. Потому так важен каждый, кто вошел в неофициальную армию добра. В День социального работника в Уфе прошла торжественная церемония награждения.
Опека и забота 24/7 – по такому принципу работают в службе помощи реабилитационного центра «Ранние лучики» в Нефтекамске. Местные специалисты внедрили практику комплексной поддержки семей с детьми, в том числе воспитывающих малышей с ограниченными возможностями здоровья. Они могут обратиться в службу практически в любое время с любым вопросом, будь то социальная выплата или медпомощь.
И такой подход оценили в Министерстве семьи и труда Башкортостана как лучшую практику. Не так давно армию добра пополнили социальные координаторы — это специалисты, которые помогают участникам спецоперации и их родным. На сегодня их в Башкортостане чуть меньше ста.
А случается и так, что обычные работники становятся социальными по зову души и сердца. Так получилось у Эльвиры Галямовой. Акушер со стажем 34 года теперь еще и помогает будущим мамам успокоиться и обрести гармонию перед встречей с младенцем.
Сегодня в республике армия добра насчитывает 15 тысяч человек. Это сотрудники государственных и негосударственных учреждений, плюс Социальный фонд России.
Кого-то может остановить небольшая зарплата, этот момент тоже есть, но благодарность в виде любви и улыбки ценнее валютного курса.