Жители Башкирии отпраздновали сабантуй

Жители Аургазинского района традиционно встретили праздник Сабантуй песнями, играми, спортивными состязаниями. Кроме того, в этот день там состоялся «Табын-фест 2024». На гостеприимной аургазинской земле собрались делегации из разных районов республики и соседних регионов.

Долгожданное торжество. Аургазинский район принял эстафету празднования «Табын-феста». Продемонстрировать свои обычаи приехали не только из Башкортостана, но и из других регионов.

Гости смогли увидеть зрелищную часть сабантуя — кок-бору. Галим Яунбаев из Абзелиловского района занимается конным спортом с детства. Каждый год принимает участие в скачках, и сегодня он вместе с командой одержали победу в игре.

На празднование приехали и бойцы специальной военной операции. Они приняли участие в поднятии флагов.

Ещё одно из главных событий фестиваля — конкурс «Табынская красавица». В числе заданий — дефиле в национальном костюме, концертный номер и показ традиционных обрядов. А вот участникам конкурса «Табын батыр» нужно было состязаться в борьбе куреш.