ФК «Уфа» вернулся в Первую лигу

Возрождение команды. Футбольный клуб «Уфа» спустя год после вылета из Первой лиги вернулся обратно. Причём сделал это триумфально. Уже за тур до окончания «золотой группы» Второй лиги наша команда обеспечила себе не только повышение в классе, но и золотые медали. Об историческом трофее и завершившемся сезоне новой «Уфы» – в нашем сюжете.

Первые медали и первый трофей футбольного клуба «Уфа». После восьми лет в Премьер-лиге наша команда за год проделала путь сразу на две ступеньки ниже. В июне прошлого года на сборах в Аше собралась совершенно новая «Уфа» – с другими футболистами, другим тренерским штабом и руководством. Цель была только одна – за сезон вернуться в Первую лигу.

То, что заняли первое место, – итог команды по статистике и в таблице первое место. Все очень хотели этого. В июне, когда мы собирались в Аше, хотели занять первое место. Евгений Харлачёв, главный тренер ФК «Уфа»

Новая «Уфа» быстро влюбила в себя болельщиков. Опытный тренерский штаб во главе с Евгением Харлачёвым, действительно крепкий состав с несколькими футболистами, поигравшими в Премьер-лиге. Здорово проявил себя 20-летний воспитанник «Уфы» Мигран Агеян. Но мнение болельщиков по тройке лучших футболистов в сезоне разделилось.

Сезон во Второй лиге впервые проводился в таком формате. По сути, он был разделен на осеннюю и весеннюю часть. Главная задача осенью была остаться в шестёрке, а весной – уже бороться за призовую тройку. У «Уфы» так и получилось. Весной команда выдала мощный отрезок и за тур до конца в Краснодаре обеспечила себе выход в Первую лигу.

Самое большое достижение по эмоциям со «Спартаком», в «Енисее» мы в полуфинале играли, это на голову повыше, и по эмоциям, и по труду, Спасибо всем болельщикам, в разных городах бывало так, что гостевой сектор был в 2-3 раза больше, чем домашний. Илья Молтенинов, нападающий ФК «Уфа»

В заключительной игре сезона наша команда играла с «Ротором». Посмотреть на чемпионский для «Уфы» матч на стадион «Нефтяник», несмотря на проливной дождь, пришли рекордные в этом сезоне 6550 болельщиков. Показатель, достойный уровня Премьер-лиги. Уфимцы смотрелись лучше, но взломать оборону волгоградцев не смогли – 0:0.

Оставили всех себя в заключительной игре, хотели на мажорной ноте закончить чемпионат, но думаю, и так порадовали всех, кайф. Александр Теняев, защитник ФК «Уфа»

После матча вся команда надела чемпионские футболки. Первым свою золотую медаль получил Константин Троянов: полузащитник меньше месяца назад разорвал «кресты», но праздновал успех вместе со всеми.

Огромный привет и поздравление передаю от имени Главы Республики Башкортостан, он верил в нас, и мы верим, поэтому мы чемпионы, и пусть будет так всегда. «Уфа», с возрождением, ура! Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан